Asielminister Faber brengt langverwacht bezoek aan Ter Apel

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde onlangs opnieuw vast dat asielzoekers, medewerkers van het opvangcentrum en omwonenden te maken hebben met onveilige omstandigheden. Velema zei zich te herkennen in het beeld, hoewel het „relatief wat rustiger” was. Het aantal mensen dat verblijft in het aanmeldcentrum is sinds de jaarwisseling onder het afgesproken aantal van 2000 gebleven, maar ging vorig jaar regelmatig over die grens.

De burgemeester heeft herhaaldelijk geklaagd over een gebrek aan betrokkenheid van de minister. Hij heeft de indruk dat Faber vooral aandacht heeft voor het beperken van de instroom en de opvang van asielzoekers niet als haar verantwoordelijkheid ziet.

Het is de tweede keer dat Faber als minister een bezoek brengt aan Ter Apel. Ze was er vorig jaar zomer ook. „Ja, wat is nodig. Men heeft een gesprek aangevraagd, dus dan geef je daar gehoor aan natuurlijk”, antwoordde ze onlangs op de vraag of het nodig was om op bezoek te gaan.

De bewindsvrouw zegt een andere aanpak te hebben dan haar voorganger Eric van der Burg (VVD). „Die was de hele dag aan het bellen, maar ik ben het beleid aan het ombuigen.” Ze stelt wel dat gemeenten haar ministerie altijd kunnen bereiken.