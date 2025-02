Nvidia stijgt op Wall Street na bericht over Blackwell-systeem

Door het bericht dat Super Micro Computer woensdag naar buiten bracht, werden zorgen van beleggers weggenomen. Zo vreesde Nvidia eerder dat beperkingen in de toeleveringsketen voor problemen konden zorgen bij de uitrol van de Blackwell-chips. De chip werd vorig jaar gepresenteerd en moest AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger, de Hopper. Die laatste chip droeg al flink bij aan de groei van Nvidia tot het meest waardevolle bedrijf ter wereld.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief. De Dow-Jonesindex steeg 0,7 procent tot 44.873,28 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 6061,48 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 19.692,33 punten.

Alphabet kelderde 7,3 procent. Het moederbedrijf van Google presenteerde dinsdag de resultaten over het vierde kwartaal. Daaruit kwam naar voren dat de omzet bij de cloudtak van het bedrijf lager was dan analisten hadden verwacht. Dit onderdeel moet in de toekomst voor verdere groei van het techbedrijf zorgen dankzij de verwachte stroom aan nieuwe AI-toepassingen.

Workday steeg 6,3 procent. De producent van bedrijfssoftware maakte bekend 8,5 procent van de banen binnen het bedrijf te schrappen. Dat komt neer op ongeveer 1750 banen. Daarmee wil het bedrijf winstgevender worden. Workday is een van de weinige grote techbedrijven die nog geen banen had geschrapt. Eerder besloten onder meer Meta, Amazon en Microsoft al om het personeelsbestand in te krimpen.

MicroStrategy zakte 3,3 procent. Het softwarebedrijf heeft woensdag aangekondigd zijn naam te veranderen in Strategy. De onderneming investeert in bitcoin als onderdeel van de bedrijfsvoering. Het logo van Strategy bevat nu ook een B, die staat voor de bitcoinstrategie van het bedrijf.