Guatemala laat meer deportatievluchten uit VS toe

De Guatemalaanse president Bernardo Arevalo heeft dat bekendgemaakt na een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Die is naar Midden-Amerika gereisd om een strenger Amerikaans asielbeleid mogelijk te maken.

Rubio laat weten dat de VS Guatemala zal helpen om migranten die niet uit Guatemala komen, terug te sturen naar hun thuisland. Volgens persbureau Reuters kwamen in december tijdens het presidentschap van Trumps voorganger Joe Biden gemiddeld ongeveer veertien deportatievluchten per week aan in Guatemala. Nu is afgesproken dat het land 40 procent meer vluchten toelaat.