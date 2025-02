Kabinet overweegt gevangenen twee weken eerder vrij te laten

Binnenland

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) overweegt gevangenen twee weken eerder vrij te laten vanwege de aanhoudende krapte in de gevangenissen. Dat bevestigen ingewijden tegenover het ANP na berichtgeving door de NOS. Het is nog niet zeker of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar de kans is groot dat gevangenen eerder worden vrijgelaten dan nu al het geval is.