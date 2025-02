Rechter stopt plan Trump voor einde automatisch burgerschap

Buitenland

Een Amerikaanse rechter heeft voor onbepaalde tijd de landelijke invoering geblokkeerd van een omstreden maatregel van president Donald Trump. Die wil het Amerikaanse burgerschap niet automatisch meer verlenen aan kinderen van ongedocumenteerde migranten die in de VS worden geboren. Rechter Deborah Boardman zei volgens de krant The Washington Post dat geen enkel hof ooit Trumps interpretatie van de grondwet heeft gedeeld.