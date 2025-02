Autoriteiten hebben weinig grip op illegale fatbikes

De douane kijkt vooral of de papieren van ladingen fatbikes in orde zijn, zegt teamleider Richard Hagendoorn. Als er signalen binnenkomen dat er iets niet in orde is, kan de douane van dichtbij gaan kijken. Maar van doorlopende controles of elektrische fietsen veilig zijn is geen sprake. „Daar hebben we op dit moment geen taak.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of bepaalde fatbikes eigenlijk „ongekeurde brommers” zijn die harder kunnen dan 25 kilometer per uur, en daarmee niet de weg op mogen. Het komt voor dat de ILT aan Marktplaats vraagt om advertenties van fatbikes te schrappen die waarschijnlijk illegaal zijn. Op andere sociale media komen en gaan de advertenties te snel, zegt Arts. „Daar is bijna niet tegenop te inspecteren.”

Duizenden fatbikes zijn al door de ILT in beslag genomen, maar daarbij ging het om ladingen van één specifiek type, legt medewerker Wouter Arts uit. Als de fabrikant met een nieuw model komt, kunnen die fatbikes gewoon het land in. Bovendien: zodra ze op de weg rijden, ligt het toezicht bij de politie.

Dat toezicht is volgens de politie ook ingewikkeld. „Dat een fietser harder dan 25 kilometer per uur rijdt, betekent niet dat de fiets illegaal is”, aldus politiemedewerker Arturo Castillo. „Je zal moeten aantonen dat de trapondersteuning boven die snelheid nog steeds werkt.” Daar is een rijtest of een rollerbank voor nodig.