Verdachte (23) van zedendelict in regio Dordrecht op vrije voeten

Afgelopen weekend werd de man nog onterecht aangehouden op verdenking van misbruik van een jong kind en het lastigvallen van andere jonge kinderen in Oud-Beijerland. Dinsdag meldde de politie dat hij niets te maken heeft met die zaak. Wel wordt hij dus verdacht van het misbruiken van een minderjarige in april vorig jaar in de omgeving van Dordrecht.

De man is op vrije voeten, maar wel „onder strenge voorwaarden”, aldus het OM. Welke voorwaarden precies voor de man gelden kan een woordvoerder van het OM niet zeggen, maar het gaat in dit soort zaken geregeld om een meldplicht, reclasseringstoezicht en een contactverbod met aangevers en kinderen.