Vredesplan VS voor Oekraïne mogelijk volgende week gepresenteerd

Het plan zou worden getoond aan bondgenoten door de speciale gezant voor Oekraïne en Rusland, Keith Kellogg. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gaat gebeuren.

Voormalig generaal Kellogg heeft al bevestigd dat hij naar de conferentie gaat. „Ik zal overleggen met Amerika’s bondgenoten die bereid zijn met ons samen te werken”, verklaarde hij op X.

Via Kellogg en andere bronnen is al het nodige uitgelekt over mogelijke elementen van het plan. Er kan worden voorgesteld het conflict te bevriezen. Rusland vertrekt dan niet meteen uit bezette gebieden. Oekraïne zou ondertussen veiligheidsgaranties kunnen krijgen.

Trump kondigde tijdens zijn verkiezingscampagne aan dat hij de oorlog in Oekraïne binnen een dag zou beëindigen als hij weer president zou worden. Die zelfopgelegde deadline haalde hij niet.