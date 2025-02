Vaccin tegen nierkanker lijkt effectief

Vaccinatie leidde bij negen patiënten met een gevorderd stadium van nierkanker tot een immuunreactie gericht tegen de kwaadaardige cellen. De patiënten kregen de vaccins na een operatie waarbij de tumor werd verwijderd. Vaccinatie dient om het eigen afweersysteem te trainen om achtergebleven foute cellen te herkennen en te vernietigen. Na drie jaar waren alle patiënten nog kankervrij.

„We zijn heel enthousiast over de resultaten, die een positieve reactie bij alle negen patiënten met nierkanker laten zien”, zegt hoofdonderzoeker dr. Toni Choueiri van het Dana-Farber Cancer Institute in het Amerikaanse Boston. Het gaat om zogeheten fase 1-onderzoek, dus er zijn nog wat stappen te zetten voordat de behandeling voor iedereen beschikbaar komt. De studie verscheen woensdag in vakblad Nature.

De vaccins werden voor elke patiënt op maat gemaakt op basis van kenmerken van tumorweefsel. Elke patiënt kreeg drie prikken.