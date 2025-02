Gelders provinciebestuur ziet geen bewijs voor gestroopte wolven

Binnenland

Er zijn in Gelderland geen aanwijzingen dat er wolven verdwijnen door stroperij. Dat zei gedeputeerde Harold Zoet (BBB) tijdens het spoeddebat dat woensdag in de Provinciale Staten over de wolf werd gehouden. Een motie van Volt, GroenLinks en de Partij voor de Dieren om strenger te gaan handhaven op mogelijke stroperij kreeg geen meerderheid.