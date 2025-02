Hermans wil snel besluit over staatsbedrijf nieuwe kerncentrales

In het coalitieakkoord hebben regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken dat de kerncentrale in Borssele openblijft en dat er maar liefst vier extra kerncentrales bijkomen. Eind vorig jaar meldde Hermans aan de Kamer dat de staat de rekening voor de bouw van de centrales voor een „significant deel” zelf zal moeten betalen.

Dat is een van de redenen dat een staatsbedrijf de beste vorm is voor de bouw en exploitatie van de centrales. Zelfs met vergaande overheidssteun willen bedrijven niet zelf de verantwoordelijkheid dragen om voor eigen risico centrales te bouwen, schetst Hermans in haar brief. Volgens haar is „publiek aandeelhouderschap wenselijk voor de verdere uitrol van kernenergie” vanwege het belang van energievoorziening voor het hele land.

De op te richten deelneming moet wel aan criteria voldoen Zo moet de staat kunnen bijsturen, moet de organisatie niet volledig afhankelijk worden van commerciële bedrijven en moet het mogelijk zijn „dat investeerders met risicodragend kapitaal deelnemen in een of meerdere nieuwe kerncentrales”. Dat maakt het ook mogelijk om het bedrijf later deels te privatiseren.

De Kamer heeft gevraagd of het niet mogelijk was om staatsbedrijf EBN (Energie Beheer Nederland) verantwoordelijk te maken voor de bouw en ingebruikname van de kerncentrales. Maar dat ziet Hermans niet zitten. Zij wijst erop dat de uitrol van kernenergie een „grote en gecompliceerde activiteit” is, „die de focus van EBN zou veranderen en daardoor minder passend is”. Het kabinet is daarnaast geadviseerd niet zomaar nieuwe activiteiten onder een bestaand staatsbedrijf te hangen.