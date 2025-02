Advocaat: andere scenario’s lek over onderzoek Arib mogelijk

Dat zei Malewicz woensdag op een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen K. bij de rechtbank in Den Haag. K. (58) was daar zelf niet bij aanwezig. Zij zal volgens Malewicz wel verschijnen op de inhoudelijke zitting, die voor 15 mei staat gepland.

NRC beschikte op 28 september 2022 over de nog vertrouwelijke informatie en publiceerde daarover. Toenmalig Kamervoorzitter Vera Bergkamp deed op 3 oktober 2022 aangifte van het lek.

De Rijksrecherche heeft uitvoerig onderzoek naar de kwestie gedaan en tal van getuigen gehoord. Onder meer telefoongegevens leidden tot de conclusie dat de betrokken persvoorlichter het lek is geweest, zei het OM op de zitting. In november vorig jaar besloot justitie tot vervolging over te gaan.

K. heeft als getuige verklaard, maar zich als verdachte beroepen op haar zwijgrecht. Op de zitting op 15 mei wil zij wel verklaren, aldus haar advocaat. Zijn verzoek om de betrokken journalisten en een voormalig griffier van de Tweede Kamer als getuige te horen, is door de rechtbank ingewilligd. Dit zal achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris gebeuren.