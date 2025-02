Polen gaat in beroep tegen EU-boete van 320 miljoen euro

Eerder woensdag wees het Hof het bezwaar van Polen af tegen de dwangsom van in totaal 320 miljoen euro. Die had het Hof in 2022 en 2023 aan Polen opgelegd, omdat de toenmalige PiS-regering weigerde regels aan te passen die de onafhankelijkheid van de Poolse rechtbanken weer zouden garanderen. Die zaak was door de Europese Commissie aangespannen.

Polen weigerde die dwangsommen te betalen. De Europese Commissie hield de bedragen echter in van de EU-fondsen die voor Polen waren bedoeld. Daarop stapte Polen naar het Hof.

Het Hof oordeelde woensdag dat de Europese Commissie in haar recht stond om dat te doen en verwierp de bezwaren van Polen. Dat laat het er niet bij zitten.