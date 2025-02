Rapport: Nederlandse economie langzamer duurzamer door wetgeving

Het percentage is een gemiddelde van de scores op zeven thema’s die te maken hebben met duurzaam ondernemen. Vooral de daling bij onder meer het thema biodiversiteit zorgt volgens MVO Nederland voor stagnatie. De organisatie wijt dit aan de „aanzienlijke verslechtering” van de zoetwaterkwaliteit en een groter stikstofoverschot. „We weten dat investeren in natuur loont. Toch is er vanuit de politiek maar weinig aandacht voor de economische kansen van biodiversiteit”, stelt directeur-bestuurder Ankie van Wersch.

De groei van de circulaire economie blijft volgens haar uit, omdat het nog steeds financieel aantrekkelijker is om nieuwe grondstoffen te gebruiken in plaats van oude te hergebruiken. „Het ene na het andere plasticrecyclingbedrijf gaat failliet omdat nieuw plastic uit China goedkoper is. Om in 2030 een 50 procent circulaire economie te hebben is beleid nodig dat circulair ondernemen de meest aantrekkelijke manier van ondernemen maakt.”

Ze roept het kabinet op beter te luisteren naar ondernemers die Nederland willen helpen verduurzamen. De miljoenennota biedt wat haar betreft „een perfecte gelegenheid” om het beleid die kant op te sturen.

Wetgeving werkt, aldus MVO Nederland. Vanuit de EU gelden verplichtingen voor bedrijven om te laten zien waar hun spullen en grondstoffen vandaan komen. Steeds meer bedrijven rapporteren daarom over hun toeleveringsketen en dat is volgens Van Wersch in de scores te zien.