Bonden eisen einde aan inzage Musk bij ministerie van Financiën

President Donald Trump benoemde Musk tot hoofd van een adviesorgaan voor kostenbesparingen en modernisering van IT bij de overheid. Maar volgens vakbonden van overheidsmedewerkers heeft het ministerie van Financiën Musks ‘ministerie van overheidsefficiëntie’ (DOGE) illegaal toegang verschaft tot allerlei gegevens. Hiervoor klaagden ze Bessent en zijn departement maandag ook aan.

De vakbonden maken in hun aanklacht melding van berichten dat het DOGE-team vorige week toegang kreeg tot het federale betaalsysteem. Daarmee worden transacties van in totaal zo’n 6 biljoen dollar geregeld. Bessent gaf dinsdag toe dat het team rond multimiljardair Musk inzage had in „gecodeerde data” die DOGE-medewerkers alleen konden lezen. Hij ontkende dat het adviesorgaan valide betalingen aan overheidsdiensten heeft geblokkeerd.

Bij politici en ambtenaren zijn veel zorgen over de invloed die Musk, ’s werelds rijkste persoon, naar zich toetrekt zonder controle van wetgevers. De in Zuid-Afrika geboren zakenman zei onlangs de organisatie voor buitenlandse hulp USAID te sluiten. Ook is er een groot risico op belangenverstrengeling. Amerikaanse overheidsinstanties houden bijvoorbeeld toezicht op de veiligheid van auto’s die het door Musk geleide Tesla maakt, of beslissen over overheidsopdrachten voor zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De bemoeienis met het ministerie van Financiën leidt ook tot zorgen over de financiële stabiliteit. De Democratische senatoren Elizabeth Warren en Ron Wyden waarschuwden dat een misstap van DOGE-medewerkers bij de betaalsystemen „een financiële meltdown kan veroorzaken die biljoenen dollars en miljoenen banen kost”. Ze riepen de rekenkamer van het Congres op de activiteiten van DOGE op het ministerie van Financiën te onderzoeken.