Gemeenten boos over nieuwe doelen voor opvang asielzoekers

Zuid-Holland moest bijna 20.000 opvangplekken voor asielzoekers vinden, maar komt niet verder dan zo’n 13.000. Daarom heeft asielminister Faber gemeenten die volgens haar te weinig deden, opdracht gegeven om de resterende opvangplekken te regelen.

Den Haag moest aanvankelijk 2513 asielzoekers opvangen. Onder hen waren 213 jongeren die zonder begeleiding naar Nederland zijn gekomen, de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen of amv’ers. In december kreeg de gemeente te horen dat de opdracht is aangepast. Het totale aantal ging weliswaar omlaag naar 2189, maar het aantal op te vangen jongeren werd juist verhoogd naar 348. Voor 1 juli moeten die plekken beschikbaar zijn.

Den Haag vindt het nieuwe aantal amv’ers niet in verhouding met wat andere gemeenten moeten doen. Bovendien hebben de jongeren niet alleen opvang zelf nodig, maar ook onderwijs en zorg bij mogelijke trauma’s, aldus de gemeente: „Het nieuwkomeronderwijs, maar ook jeugdzorgvoorzieningen worden hierdoor onevenredig belast.” Den Haag verwacht bovendien jonge asielzoekers uit buurgemeenten te moeten helpen. Onderwijs en zorg kampen echter met personeelstekorten, waardoor dit misschien niet lukt. Dan hebben de jongeren de hele dag niets te doen „met alle mogelijke gevolgen op het gebied van veiligheid van dien”.

Ridderkerk moest aanvankelijk opvang zien te vinden voor 250 asielzoekers, en zegt precies dat aantal plekken te hebben gevonden. Daarom is de gemeente het er niet mee eens dat het aantal wordt verhoogd naar 340 asielzoekers: „Wij hebben ons inziens een meer dan behoorlijke bijdrage geleverd.”

In Wassenaar is het aantal op te vangen asielzoekers omhooggegaan van 158 naar 930. Dat is het aantal asielzoekers dat Wassenaar momenteel opvangt in vakantiepark Duinrell. De gemeente zegt dat ze die opvang vrijwillig heeft geregeld en dat dit vrijwillig moet blijven.