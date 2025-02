Groningse gedeputeerde Emmens doorstaat ook motie van wantrouwen

De VVD zei verbaasd te zijn dat dit „de uitkomst was van het debat dat goed verliep” en noemde de motie van wantrouwen „buitenproportioneel”. Groninger Belang en PVV vinden dat op de man wordt gespeeld.

Onder meer D66, CDA en ChristenUnie zeiden geen vertrouwen meer te hebben in Emmens, omdat hij feitelijk onjuiste informatie zou verspreiden en zo de inspanningen van de provincie ondermijnt op landbouw- en natuurgebied. Emmens zei in een reactie dat hij zich niet herkent in die kwalificaties. Hij gaf aan dat het college zich aan de wet- en regelgeving houdt en mogelijkheden zoekt om stikstofproblemen aan te pakken.

De ChristenUnie sprak zich wel uit tegen Emmens. De partij zat in de coalitie met BBB, PvdA en Groninger Belang, maar stapte daar eind september uit door onenigheid over een windmolenpark. De besprekingen over een nieuwe coalitie zijn nog altijd bezig.

Emmens kreeg eerder ook al kritiek na een interview waarin hij niet het standpunt van Gedeputeerde Staten verwoordde. Toen zei hij de kritiek ter harte te nemen en ervan te leren. Bij zijn installatie bood de BBB-politicus meteen al excuses aan en nam hij afstand van samenzweringsachtige tweets die hij had geliket.