Gelderland moet meer doen om incidenten met wolven te voorkomen

In het provinciehuis vond een spoeddebat plaats over de wolf, aangevraagd door BBB en SGP. Een motie onder leiding van de twee coalitiepartijen die het provinciebestuur aanstuurt de effectiviteit van wolfwerende rasters te onderzoeken, kreeg ook een meerderheid (31-19) achter zich.

Naast BBB en SGP schaarden ook de VVD, CDA en JA21 zich achter de motie. Daarin wordt het Gelderse college ook opgeroepen in te zetten op de oprichting van een team van specialisten die burgemeesters kunnen ondersteunen bij een calamiteit met een wolf. Ook het afschieten van de wolf moet in dat soort scenario’s op tafel liggen.

Volgens de BBB voelen boeren en burgers in Gelderland zich onveilig door de aanwezigheid van de wolf. „Ons vee is niet veilig, kinderen kunnen niet veilig meer door gebieden fietsen en ondernemers zien klanten wegblijven”, zei Statenlid Eric Kemperman. Volgens hem wordt GS met de motie opgeroepen „de daad bij het woord te voegen” in de wolvenaanpak. „Zie het als steun voor het Gelders beleid dat wij hier al hebben vormgegeven.”

Oppositiepartijen verweten BBB en de SGP met het spoeddebat polarisatie rond de wolf aan te wakkeren en op de zaken vooruit te lopen, omdat maatregelen zoals afschot juridisch nu niet mogelijk zijn door de beschermde status van de wolf. „Dit is een debat voor de bühne”, zei PvdA-fractievoorzitter Jan Daenen, die BBB verweet tegenstanders van de wolf „blij te maken met een dode mus”.

De ChristenUnie voegde toe dat de provincie nu al alles doet wat mogelijk is om de wolf te beheren. „De oproep zou aan Den Haag en Brussel moeten zijn om de status van de wolf zo snel mogelijk aan te pakken”, stelde fractievoorzitter Marieke van de Beek-Lindhout (ChristenUnie). „Dit spoeddebat is op deze plek en op dit moment overbodig.”

Buiten het provinciehuis werd woensdag door boerenactiegroepen en andere tegenstanders van de wolf gedemonstreerd. Ook op de publieke tribune in de Statenzaal zaten meerdere actievoerders.