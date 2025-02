Fietsbranche ziet heil in keurmerk tegen onveilige fatbikes

Eerder vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat om strengere regels die specifiek voor fatbikes zouden moeten gelden. Dit om overlast op het fietspad en het aantal ongelukken met jongeren te verminderen. Madlener schreef de Kamer woensdag dat zo’n onderscheid tussen elektrische fietsen met dikke banden en andere e-bikes onuitvoerbaar is.

RAI Vereniging zegt zich te kunnen vinden in het door Madlener voorgestelde beleid om onveilige situaties met fatbikes tegen te gaan. De minister wil namelijk inzetten op handhaving van bestaande regels, toezicht en campagnes voor veilig fietsen met fatbikes. Als „sluitstuk” moet er wat de brancheorganisatie betreft een keurmerk komen, waarbij e-bikes en fatbikes bijvoorbeeld moeten voldoen aan anti-opvoermaatregelen.

„De Tweede Kamer is in toenemende mate bezorgd over de veiligheid en hinder van in veel gevallen illegaal opgevoerde fatbikes”, schrijft de belangenorganisatie. „RAI Vereniging deelt die zorgen, maar benadrukt ook dat de problematiek niet voortvloeit uit het type fiets, maar uit het illegaal opvoeren en het feit dat er veel - en steeds meer - illegale, ondeugdelijke en onveilige fatbikes op de (online) markt zijn.”