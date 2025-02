Fors minder Tesla’s verkocht in Duitsland na uitspraken Musk

De Amerikaanse autofabrikant registreerde in januari 1277 nieuwe auto’s in Duitsland. Dat is het laagste maandtotaal sinds juli 2021, volgens cijfers van de Duitse verkeersautoriteit. Tesla verloor flink terrein in de Duitse elektrische voertuigenmarkt, die in januari juist met 54 procent is gegroeid.

Ook in Nederland is het aantal verkochte Tesla’s vorige maand flink gedaald en kwam op het laagste niveau in anderhalf jaar uit. De Tesla-verkopen weken in Nederland sterk af van de rest van de markt voor stekkerauto’s, die ongeveer gelijk bleef. Branchevereniging BOVAG vond het maandag nog te vroeg om conclusies te verbinden aan de cijfers.

In Frankrijk was in januari ook een aanzienlijke daling zichtbaar van 63 procent, terwijl ook daar ongeveer evenveel elektrische auto’s werden verkocht.