Italië na rel over vrijlating Libiër: arrestatiebevel deugde niet

De Italiaanse autoriteiten hadden de Libiër Osama Almasri Najim vorige maand opgepakt, maar hem twee dagen later teruggevlogen naar zijn thuisland. De Libische politiefunctionaris zou aan het hoofd hebben gestaan van detentiecentra waar duizenden mensen hebben vastgezeten. Hij wordt door het ICC vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, zoals moord, martelpraktijken en seksueel geweld.

De vrijlating van de verdachte leidt in Italië tot verontwaardigde reacties. De oppositie vindt dat de reputatie van het land schade heeft opgelopen door de zaak. „Wat voor land willen we zijn, collega’s?”, zei de linkse politica Elly Schlein in het parlement. „Staan we aan de kant van de gemartelden of aan de kant van de folteraars?” Ze riep premier Giorgia Meloni op zelf uit te komen leggen waarom de Libiër is vrijgelaten.