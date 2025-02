Uber boekt tegenvallende winst door ‘juridische kwesties’

Het is niet direct duidelijk welke rechtszaken en regelgeving Khosrowshahi bedoelt. Onder andere in Nederland stapt Uber Eats over op de inhuur van uitzendkrachten in plaats van zzp’ers voor het bezorgen van maaltijden, na een uitspraak van de Hoge Raad over schijnzelfstandigheid bij branchegenoot Deliveroo. Vorig jaar werd ook bekend dat Londense taxichauffeurs Uber aanklagen om vermeende misleiding rond het verkrijgen van een taxivergunning.

De winst die Uber met zijn taxi- en bezorgapps in de laatste drie maanden van vorig jaar boekte, steeg 18 procent tot 770 miljoen dollar. Op de financiële markten rekenden kenners in doorsnee op een operationele winst van 1,2 miljard dollar, blijkt uit een peiling van financieel persbureau Bloomberg.

Die misser overschaduwde een sterker dan verwachte groei van de omzet bij het Amerikaanse bedrijf. De opbrengsten stegen 20 procent tot 12 miljard dollar. Volgens Uber was de vraag naar taxiritten en maaltijdbezorging ongekend hoog in de feestdagenperiode.

De nettowinst van Uber steeg in het vierde kwartaal overigens veel sterker, tot 6,9 miljard dollar. Dat kwam door een belastingmeevaller van 6,4 miljard dollar. Ook steeg de waarde van de aandelenbelangen van Uber in techbedrijven Aurora, gespecialiseerd in geautomatiseerd rijden, en Didi, een Chinese taxi-app.