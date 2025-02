Openbaar vervoer Brussel hervat na schietpartij bij metrostation

De aankondiging van het Brusselse ov-bedrijf dat de getroffen metro- en tramlijnen weer rijden, wijst erop dat de ondergrondse zoekactie naar verdachten is afgelopen. De politie en het Brusselse parket zeiden dat op camerabeelden te zien was dat twee verdachten het metrostation in waren gevlucht. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond 06.00 uur een melding over een schietpartij bij het station Clemenceau in de Brusselse gemeente Anderlecht. Er vielen geen gewonden. In het onderzoek zijn verschillende kogelhulzen aangetroffen. De Belgische omroep RTBF heeft beelden gepubliceerd van twee mannen met vuurwapens. Volgens het parket zijn er nu geen aanwijzingen voor een terroristisch motief.

Het geweld heeft volgens de burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, vrijwel zeker te maken met de territoriumoorlog van de Brusselse drugsbendes. „Het gerechtelijk onderzoek loopt, maar het is volgens mij heel erg duidelijk waar het hier over gaat”, aldus Cumps, die meer controles wil tegen wapenhandel en -smokkel.

Brussel wordt al jaren geteisterd door drugshandel en het bijbehorende wapengeweld. Het geweld lijkt sinds vorig jaar nog verder te ontsporen. In 2024 waren er in totaal 89 schietpartijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan velen te maken hadden met de drugsoorlog. Eind 2023 ging het nog over 43 schietpartijen in het Brusselse.