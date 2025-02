Rode Kruis: Burgerbevolking mag niet zomaar worden verplaatst

Verplaatsing of deportatie van een bevolking mag alleen als „de veiligheid van de desbetreffende burgers in het geding is of er dwingende militaire redenen voor zijn”, legt het Rode Kruis uit. Daarbij behouden burgers „altijd het recht om vrijwillig en veilig terug te keren als de redenen van de verplaatsing niet meer bestaan”. Ook behouden mensen het recht op hun eigendommen, zoals huizen.

Het Rode Kruis is aanwezig in de Gazastrook, verleent daar hulp en treedt op als onafhankelijke partij bij de uitwisseling van Palestijnse en Israëlische gevangenen. Vanwege haar activiteiten wereldwijd heeft de organisatie experts internationaal recht in huis. De organisatie benadrukt niet specifiek te willen ingaan op het idee van Trump, omdat de organisatie zich niet politiek uit.