Zes mensen aangehouden voor harddrugshandel in en rond Arnhem

Binnenland

Zes mensen zijn aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs in en rond Arnhem. Het zijn twee mannen van 37 en 47 jaar uit Arnhem, twee mannen van 19 en 20 jaar uit Velp en twee vrouwen van 35 en 54 jaar uit Arnhem. De 54-jarige vrouw is kort na de aanhouding weer vrijgelaten.