Kamerleden manen Faber tot haast met doorstroomlocaties

De coalitie werkt volgens Podt „volstroomlocaties” in de hand door gemeenten de mogelijkheid te ontnemen om statushouders voorrang te geven bij sociale huurwoningen. VVD’er Queeny Rajkowski reageert dat zij niet beschikt over de bevoegdheden, instrumenten en het ondersteunende personeel van een minister. Het Kamerlid zegt te moeten werken binnen de kaders van het regeerakkoord, maar dat ze openstaat voor ideeën om de druk in de asielketen te verlichten.

Faber belooft eind februari meer duidelijkheid over de doorstroomlocaties na gesprekken met woonminister Mona Keijzer, de gemeenten en woningcorporaties.

Door woningnood kunnen statushouders geen leven in Nederland opbouwen vanuit een eigen huis. Ze blijven noodgedwongen in asielzoekerscentra. Met meer doorstroomlocaties voor hen moet er in de azc’s plek vrijkomen voor asielzoekers. Nu moet opvangorgaan COA uitwijken naar veel soberdere, tijdelijke (crisis)noodopvanglocaties.

Uiteindelijk zorgt de stokkende doorstroom voor problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vaak zijn daar de afgelopen jaren meer dan de afgesproken 2000 mensen. Mede door het openen van twee drijvende flats in Zaandam en een winteropvang in Biddinghuizen, is het de afgelopen twee maanden voor het eerst sinds tijden gelukt om onder het maximumaantal te blijven bij het aanmeldcentrum. De drukte nam de laatste weken wel gestaag toe tot 1954 mensen voor het weekend, daarna daalde de druk met 1860 mensen weer.

Het aantal asielverzoeken is al maanden relatief laag. In 2024 kwamen er iets meer dan 44.000 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Dat is aanzienlijk lager dan de ruim 48.000 van 2023. Dat zet zich door. In de eerste vijf weken van het jaar vroegen afgerond zo’n 3500 mensen asiel aan, tegen bijna 5000 in dezelfde weken van 2023 en 2024.