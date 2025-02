Pro-Palestijnse clubs vrezen etnische genocide na Gaza-plan Trump

„Hoewel het in het geval van president Donald Trump lastig blijft om te bepalen wat retoriek is en wat beleidsvoornemens zijn, zijn diens recente uitspraken over de toekomst van Gaza niettemin bijzonder problematisch”, zegt voorzitter van het NPK Robert Soeterik. „De toch al zwaar getroffen Palestijnen in Gaza hangt opnieuw etnische zuivering boven het hoofd, na een eerdere mislukte poging daartoe door Israël. Etnische zuivering is „een ernstige schending van het internationaal recht, dat toch al sterk onder vuur ligt”. Volgens Soeterik komt de positie van onder meer de regimes in Egypte en Jordanië verder onder druk te staan door de uitspraken.

„President Trump maakt zich opnieuw hard voor etnische zuivering, wat een misdaad tegen de menselijkheid is”, zegt ook Esther van der Most, directeur van Plant een Olijfboom. „Ik hoop dat mensen zich realiseren dat wanneer mensen op de wereld worden verplaatst als fiches op een spelbord, de hele wereld daardoor verliest. We hebben de afgelopen anderhalf jaar heel duidelijk kunnen zien dat mensenrechten en de internationale rechtsorde er niet zijn voor alle mensen, en zeker niet voor Palestijnen.” Het plan van Trump „kan en mag” niet uitgevoerd worden, zegt ze.