Mensenrechtenchef: deportaties uit bezet gebied streng verboden

Trump onthulde dinsdag plots een plan om de Verenigde Staten de controle over de Gazastrook te laten overnemen. De Palestijnse inwoners moeten in andere landen worden opgevangen, aldus de president. Hun kustgebied is grotendeels verwoest door vijftien maanden oorlog met Israël, maar kan volgens Trump worden veranderd in een „Rivièra van het Midden-Oosten”.

Het plan kreeg bijval in Israël, maar internationaal klonk ook veel kritiek. VN-topfunctionaris Türk benadrukt in zijn reactie dat zelfbeschikkingsrecht van volkeren is vastgelegd in het internationale recht en dat daar niet aan gemorreld mag worden. Hij noemde het vooral belangrijk dat verder wordt gewerkt aan het maken van afspraken voor de volgende fase van het bestand tussen Israël en Hamas.