Metrowerkplaats Rotterdam wordt voor 120 miljoen euro vernieuwd

De werkplaats stamt uit 1974, maar is volgens de MRDH niet geschikt om efficiënt nieuwe en bestaande metro’s te onderhouden. De werkplaats is volgens de betrokken partijen „de spil in het onderhoud” van de Rotterdamse metro’s. Omdat het onderhoud tijdens de vernieuwing door moet gaan, gebeurt de opknapbeurt in fases. De werkplaats blijft daarmee tijdens de werkzaamheden in gebruik.

Het is de bedoeling dat vanaf 2030 meer metro’s gaan rijden op de metrolijnen C en E. Tussen Den Haag en Rotterdam moet de metro straks elke vijf minuten rijden. Dat is nu elke tien minuten. Voor de uitbreiding van de dienstregeling zijn ongeveer 35 nieuwe metrovoertuigen nodig.

„De uitbreiding en modernisering van de metrowerkplaats Waalhaven is essentieel om onze reizigers ook in de toekomst een snelle, comfortabele en betrouwbare reis te bieden”, zegt directeur Linda Boot van RET. „Samen met de nieuwe metrovoertuigen en hogere frequenties zijn we klaar voor de mobiliteitsbehoeften van 2030 en later.”