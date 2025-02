Ongeveer 11.000 mensen zijn de afgelopen dagen vertrokken per boot of vliegtuig. Volgens gegevens uit 2021 wonen 15.000 mensen permanent op Santorini. Het eiland, vooral bekend om de witte huizen langs de kust, is een populaire toeristenbestemming en trekt in de zomer miljoenen vakantiegangers.

Er zijn honderden kleine aardbevingen geweest. De autoriteiten hebben verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn de scholen op Santorini en de nabijgelegen eilanden Anafi, Amorgos en Ios gesloten. De Griekse politie is volgens lokale media extra waakzaam.

Seismologen denken dat de verhoogde seismische activiteit dagen, weken of zelfs maanden kan aanhouden. Het is niet bekend of er ook een zwaardere beving zal plaatsvinden. Griekenland ligt op meerdere breuklijnen en wordt regelmatig getroffen door aardbevingen.