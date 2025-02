Gelderse Staten keuren bijdrage van miljoen voor Koningsdag goed

Binnenland

De provincie Gelderland draagt definitief een miljoen euro bij aan Koningsdag in Doetinchem. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten (39-11) heeft daarmee ingestemd. Het provinciebestuur had het geld voor het koninklijk bezoek op 26 april eerder al toegezegd. In totaal is drie miljoen euro gemoeid met de organisatie van het evenement, meldde de gemeente Doetinchem recent.