NSC vindt opstelling Madlener over fatbikes ‘onbegrijpelijk’

„Onuitvoerbaar”, reageerde minister Barry Madlener (Infrastructuur) woensdag. Hij wijst op een recent advies, waarin staat dat het onderscheid tussen fatbikes en andere elektrische fietsen een „heilloze weg” is. Eigenschappen om een nieuwe categorie op te baseren, zijn niet uniek voor fatbikes of makkelijk te omzeilen.

Op basis van datzelfde advies ziet Van Dijk juist mogelijkheden. Hij stelt een nieuwe categorie voor „zware e-bikes” voor, gebaseerd op het gewicht en het koppel oftewel de versnelling van de fietsen. „Links of rechtsom, deze minister moet werk maken van deze aparte categorie”, aldus het NSC-Kamerlid.

Ook Veltman is niet te spreken over de houding van PVV-minister Madlener. „Deze minister blijft maar met bureaucratische smoesjes komen waarom hij niks kan veranderen aan de regels voor fatbikes”, zegt ze in een verklaring. „De minister moet aan het werk en terug naar de tekentafel, net zolang tot er een oplossing is.”

Een gewichtsgrens van bijvoorbeeld 30 kilo is inderdaad wettelijk vast te leggen, staat in het advies. Maar bijvoorbeeld bakfietsen zijn ook zwaarder dan dat. „Bovendien zijn er ook vouw-fatbikes die lichter zijn.” Ook het koppel is in wetgeving te vatten, maar hier zijn de verschillen tussen verschillende e-bikes volgens de adviseurs groot.

Voor zowel het koppel als het gewicht geldt dat fabrikanten hun fatbikes kunnen aanpassen om de regels te omzeilen. Een lichtere fatbike zou bovendien minder robuust en daarmee onveiliger kunnen zijn, denken de adviseurs.

„Met koppel en gewicht pak je in elk geval huidige fatbikes aan”, reageert Van Dijk tegenover het ANP. Om te voorkomen dat fabrikanten de regels omzeilen, denkt hij aan een nieuw keurmerk. Ook wil hij dat de regels makkelijk kunnen worden bijgesteld.