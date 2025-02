In Indonesië ter dood veroordeelde Fransman terug in eigen land

Buitenland

Een in Indonesië wegens drugsdelicten ter dood veroordeelde Fransman is na achttien jaar in de dodencel teruggekeerd naar Frankrijk. De 61-jarige Serge Atlaoui is door Indonesische autoriteiten vrijgelaten om humanitaire redenen na een overeenkomst met Frankrijk over het lot van de man. Hij wordt voorlopig nog bij Parijs vastgehouden door de Franse justitie. Indonesië heeft geen eisen gesteld over wat er met hem zou moeten gebeuren. Zijn advocaat heeft gezegd dat hij eraan werkt de straf in Frankrijk zo aan te passen dat Atlaoui snel wordt vrijgelaten.