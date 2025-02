Proef met wapenstok voor boa’s in Alkmaar

Binnenland

In Alkmaar dragen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vanaf woensdag een korte wapenstok. De gemeente zegt daarmee de veiligheid van zowel de handhavers als inwoners te willen vergroten. De uitrusting met wapenstok is onderdeel van een proef die twee jaar duurt. Daarna wordt besloten of Alkmaarse boa’s de korte wapenstok permanent gaan dragen.