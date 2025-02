Coalitiepartijen kritisch op wet over kringloopeconomie

Binnenland

Coalitiepartijen PVV, VVD en NSC zijn kritisch op een wetsvoorstel over de kringloopeconomie die het kabinet deze woensdag in de Tweede Kamer verdedigt. De wet verplicht overheidsorganisaties om melding te doen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat als ze van bepaalde milieuregels afwijken. In deze milieuregels staat onder meer hoe bedrijven moeten omgaan met grondstoffen en afval.