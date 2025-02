Madlener: minimumleeftijd en helm voor alleen fatbikes kan niet

Binnenland

Een minimumleeftijd en een helmplicht voor alléén fatbikes is „onuitvoerbaar”. Dat heeft minister Madlener gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. In plaats van nieuwe regels wil hij inzetten op handhaving, toezicht en communicatie. De Tweede Kamer wil een juridisch onderscheid maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen, maar dat noemde Madlener eerder al „niet zinvol”.