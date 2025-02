Kamerleden manen Faber tot haast met doorstroomlocaties

De coalitie werkt volgens Podt „volstroomlocaties” in de hand door gemeenten de mogelijkheid te ontnemen om statushouders voorrang te geven bij sociale huurwoningen. „De minister regeert niet alleen, de VVD zit ook aan die tafel.” VVD’er Queeny Rajkowski reageert dat zij niet beschikt over de bevoegdheden, instrumenten en het ondersteunende personeel van een minister. Het Kamerlid zegt te moeten werken binnen de kaders van het regeerakkoord, maar dat ze openstaat voor ideeën om de druk in de asielketen te verlichten.