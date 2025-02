Protest tegen wolvenbeleid bij Gelders provinciehuis

De demonstranten hebben onder meer trekkers op het plein voor het provinciehuis geparkeerd. Ook zijn er levende schapen meegenomen en worden op een scherm expliciete beelden getoond van gewonde of dode vee- en huisdieren die door een wolf zouden zijn aangevallen. Aan een van de trekkers bungelt een toegetakelde pop van een wolf met een touw om zijn nek.

De organisatoren van het protest willen dat de wolf veel strenger wordt aangepakt in Nederland. De actiegroep Wolven Weg bood verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet (BBB) een manifest aan met een oproep het Gelderse wolvenbeleid drastisch aan te scherpen. „Dit zijn geen incidenten meer, het is een patroon”, zei een woordvoerster over wolvenaanvallen op veedieren. „We eisen dat de provincie moed toont, veiligheid mag niet ondergeschikt zijn aan het belang van de wolf.”

Zoet zei op een podium dat de provincie de wolf graag strenger wil beheren, maar dat de wet dat nog niet toelaat. Gelderland blijft daarom met andere provincies druk uitoefenen op Den Haag en Brussel, stelde de gedeputeerde. „Er moet wat gaan gebeuren en we hebben alles klaarliggen, maar we zitten met wetgeving”, stelde Zoet. De provincie wil onder meer ‘probleemwolven’ die onnatuurlijk gedrag tonen kunnen afschieten.

De Gelderse BBB en SGP willen dat het mogelijk wordt de wolf af te kunnen schieten als die in de buurt komt van vee of bewoond gebied. Op dit moment is het juridisch niet mogelijk het beschermde roofdier te verstoren. Wel werd onlangs de internationale strikt beschermde status van de wolf afgezwakt via de Conventie van Bern, een internationaal verdrag voor natuurbehoud.

Het spoeddebat over de wolf zou in principe als laatste behandeld worden door PS. Het debat werd echter naar voren gehaald na overleg met de politie, meldde commissaris van de Koning Henri Lenferink, die de wolf „een emotioneel onderwerp” noemde.