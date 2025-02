Advocaten overwegen hoger beroep na vonnis mondkapjeszaak

De advocaat van Bernd Damme zegt dat het vonnis van 75 pagina’s aanknopingspunten biedt om aan het gerechtshof voor te leggen, vooral als het gaat om de schadeberekening van de rechtbank. „De rechtbank zegt dat de hele winst gelijkstaat aan de schade van de stichting. Daar zijn we het niet mee eens”, zegt Steef Bartman, de advocaat van Damme.

„Een lichtpuntje is dat de rechtbank vaststelt dat er geen sprake is geweest van bedrog of onrechtmatig handelen naar de Staat. Dat is van groot belang, omdat deze vraag speelt in het strafrecht. Als de civiele rechter vaststelt dat er geen sprake is van bedrog en oplichting, lijkt het me lastig voor het Openbaar Ministerie om dit wel in de strafrechtprocedure aan te tonen.”

Raadsman Egbert Douma, die in de civiele zaak Camille van Gestel bijstaat, zegt een „dubbel gevoel” te hebben na het lezen van het vonnis. „De rechter stelt dat de stichting het ondernemersrisico had moeten nemen, waarvan wij juist hebben gezegd dat dit niet kon. We moeten het vonnis hier nog nader op bestuderen.”

Douma kan zich wel vinden in het oordeel van de rechtbank dat de Staat geen recht heeft op de winst van de mondkapjesdeal. „Dat is in lijn met wat we hebben betoogd en dat kan ook van belang zijn in de strafzaak, dat er geen sprake is geweest van bedrog en dwaling.”