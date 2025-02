Man (19) verdacht van neersteken vrouw (38) in Groningen

Binnenland

Een 38-jarige vrouw uit Groningen is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt doordat ze werd neergestoken, meldt de politie woensdag. De verdachte is een man van 19 uit diezelfde plaats. Ook hij raakte gewond, toen hij van de flat aan de Van Houtenlaan sprong waar hij de vrouw zou hebben gestoken. Zij werd gevonden in een woning in de flat.