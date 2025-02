GL-PvdA en CDA: laat Syriërs kijkje nemen voordat ze terugkeren

Binnenland

Syrische vluchtelingen moeten de kans krijgen om een kijkje te nemen in hun moederland zonder dat hun asielprocedure of verblijfsvergunning daarbij gevaar loopt, vinden oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en CDA. De oppositiepartijen hopen dat de vluchtelingen zo een betere afweging kunnen maken over een mogelijke terugkeer, nu het regime van president Bashar al-Assad is gevallen.