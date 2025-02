‘Op nadrukkelijk verzoek’ blijven advocaten Taghi aan

Shukrula en zijn collega Carlo Crince le Roy gaven eerder aan dat zij voldoende tijd nodig hebben om het strafdossier van ruim 80.000 pagina’s te lezen, want anders kunnen zij geen goede verdediging voeren. Zij kregen daarvoor minder tijd van het gerechtshof dan gewenst. De afgelopen weken hebben zij zich volgens Shukrula beraden op hun positie. „Cliënt heeft ons ervan weerhouden de verdediging neer te leggen.” Hij gaf aan dat er binnenkort een derde advocaat aan het verdedigingsteam wordt toegevoegd, om het werk te verdelen.

Shukrula en Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging over. Taghi (47) zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman Michael Ruperti de verdediging had neergelegd. Hij had in 2023 met twee collega’s de verdediging van Taghi op zich genomen na de arrestatie van diens advocaat Inez Weski.

Taghi en twee medeverdachten zijn begin vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.