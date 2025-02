Marktleider Klarna stopt niet met achteraf betalen in winkels

Er is nu eenmaal vraag naar het product, zowel bij winkeliers als klanten, aldus Scott. Hij benadrukt dat het bedrijf ook in winkels goed controleert of gebruikers meerderjarig zijn en het product dat zij kopen ook kunnen betalen. Veelal gaat het om mensen die ook online al gebruikmaken van Klarna.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat mensen ook in de winkelstraat op de pof kunnen kopen. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) en staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) deden vorige maand een klemmend beroep op aanbieders als Klarna om dit niet mogelijk te maken. Ook in de Kamer leven grote zorgen over het gemak waarmee mensen zich met deze diensten diep in de schulden kunnen steken.

Klarna-kopstuk Wouter Strauven werpt tegen dat er ook voordat zijn bedrijf de markt betrad, al mogelijkheden waren om spullen te kopen zonder dat er voldoende geld op de betaalrekening staat. „Krediet bestaat al veel langer”, zegt hij. Voor consumenten is achteraf betalen via Klarna „een beter alternatief dan roodstaan met rente”, stelt hij.

De opstelling van Klarna kan concurrenten voor een dilemma plaatsen. Topman Hans Langenhuizen van het soortgelijke bedrijf In3 zegt bijvoorbeeld „niet altijd een voorstander” te zijn van uitgesteld betalen in stenen winkels. Maar als concurrenten dit wel aanbieden en dat hem klanten dreigt te kosten, sluit hij niet uit dat hij ook mee zal gaan. „Ik heb wel een bedrijf te runnen.”

Andere deelnemers aan het gesprek zijn terughoudender. Billink en Riverty laten weten geen plannen te hebben om hun diensten ook in fysieke winkels te gaan aanbieden. Zij stellen dat hun product is bedoeld om mensen zekerheid te bieden over onlineaankopen bij webwinkels waar zij nog geen ervaring mee hebben, niet om betalingen uit te stellen.