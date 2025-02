TotalEnergies: Europa moet met VS onderhandelen over gasgarantie

Zijn opmerkingen komen op het moment dat de Amerikaanse president Donald Trump zware invoertarieven op Chinese importen heeft ingesteld, wat Beijing er dinsdag toe bracht een belasting van 15 procent op Amerikaans aardgas en 10 procent op Amerikaanse ruwe olie te heffen als vergelding.

„Wat gebeurt er als de Verenigde Staten plotseling besluiten minder te exporteren dan ze historisch gezien hebben gedaan? We mogen niet van een overmatige afhankelijkheid van Rusland doorschuiven naar een overmatige afhankelijkheid van een ander land, zelfs als het een bondgenoot is”, zei Pouyanné.

Volgens hem zijn er twee soorten landen: landen met vrijhandelsakkoorden die de Amerikanen hebben ondertekend en waarbij ze de export niet kunnen opschorten, en landen zonder vrijhandelsakkoorden, zoals Europa. „Ik denk dat het goed zou zijn voor Europeanen om in de komende onderhandelingen aan de Amerikanen te vragen om een soort garantie op vrije handel voor lng”, vervolgde de Franse topman.

TotalEnergies maakte woensdag bekend dat de nettowinst vorig jaar met 26 procent is gedaald tot 15,8 miljard dollar. Dit kwam door de daling van de olieprijzen en een scherpe afname van de raffinagemarges. „Het olie- en gaslandschap was minder gunstig in 2024”, zei de bestuursvoorzitter. Het concern maakte ook bekend dat er dit jaar honderden miljoenen minder geïnvesteerd gaan worden in groene energie.