Syriërs ‘voelen ernstige gevolgen’ na misinformatie gedood meisje

Binnenland

De onjuiste informatie die is verspreid over de man die zaterdag een meisje doodstak in Nieuwegein heeft „ernstige gevolgen” voor Syrische burgers in Nederland, laat de groep Vrije Syriërs Nederland weten. „In een tijd van toenemende discriminatie kan verkeerde berichtgeving zorgen voor meer haat en negatieve beeldvormingen in een gemeenschap.”