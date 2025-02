De 44-jarige F. - bijnaam ‘Noffel’ - kreeg twee weken geleden 25 jaar en vier maanden celstraf van het hof voor het aansturen van een moordpoging in Diemen in november 2015 en een poging tot uitlokking van moord op Iraniër Ali Motamed. De Eneco-monteur werd in december 2015 voor zijn huis in Almere doodgeschoten. Volgens het hof staat vast dat F. voor die liquidatie een schutter heeft geronseld. Dat de man niet werd ingeschakeld omdat hij werd opgepakt in een andere zaak, doet aan de rol van F. niets af, vond het hof.

Het hof schrapte wel de levenslange gevangenisstraf die de rechtbank F. in 2019 had opgelegd. De rechtbank was van mening dat F. ook in de zaak-Motamed een aansturende en regisserende rol had vervuld, maar daar vond het hof geen bewijs voor. Volgens het hof was F. „tussenpersoon en doorgeefluik”, maar was van directe betrokkenheid bij de moord geen sprake.