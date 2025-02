Hamas-functionaris: Trumps Gaza-plan is ‘belachelijk en absurd’

Een woordvoerder van de Palestijnse beweging zei dat Trump met „een racistisch plan komt dat overeenkomt met de plannen van ultrarechts in Israël om de Palestijnen te verdrijven en de Palestijnse zaak te vernietigen”.

De secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), Hussein Sheikh, verwerpt „de verdrijving van de Palestijnen uit hun eigen land”. Hij beklemtoont dat de Palestijnse leiders naar een tweestatenoplossing blijven streven, overeenkomstig het internationale recht. Dat is volgens Sheikh „de garantie voor veiligheid, stabiliteit en vrede”.

Trump zei dat hij de controle over de Gazastrook zou willen en de bevolking daar dan weg moet omdat het zo’n puinhoop is geworden. Hij lanceerde dat idee eerder al en kreeg veel kritiek, onder meer omdat dit op een etnische zuivering zou lijken.

Arabische landen in de regio hebben toen onmiddellijk verontwaardigd en afwijzend gereageerd. Ook Egypte, waar Palestijnen eerst naartoe zouden moeten. De Chinese regering heeft woensdag beklemtoond dat ze tegenstander is van „de gedwongen verplaatsing” van Palestijnen en dat ze meent dat „een Palestijns bestuur over Palestijnen moet regeren”, ook in de Gazastrook als de strijd daar is afgelopen.