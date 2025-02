Zuid-Holland verdeelt 188 miljoen over projecten landelijk gebied

„We hebben destijds voor een kleine 700 miljoen euro aan projectvoorstellen ingediend bij het Rijk”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen. „Natuurlijk kunnen we met 188 miljoen goede stappen zetten. Maar als we alle ambities willen waarmaken, is er op termijn meer nodig.”

Het grootste bedrag, bijna 30 miljoen euro, is voor de aanleg van nieuwe natuur ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland. Ongeveer 18 miljoen euro gaat naar CO2-remmende maatregelen in de veenpolders van de Alblasserwaard en Krimpenerwaard, een vergelijkbaar bedrag naar pilots voor verduurzaming van de veehouderij.