Amsterdamse AEX lager geopend, focus blijft op handelsperikelen

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 916,08 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 832,32 punten. De aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. De FTSE in Londen steeg licht.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de hoofdindex op het Damrak met een min van 1,4 procent, gevolgd door de chipfondsen ASML, ASMI en Besi die 1,3 procent inleverden. De kopgroep werd gevormd door ING, ABN AMRO en AkzoNobel die plussen tot 0,9 procent lieten zien.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 ging TomTom nog eens 2 procent omlaag. De navigatiedienstverlener kelderde een dag eerder ruim 14 procent, na bekendmaking van tegenvallende cijfers en zwakke vooruitzichten voor dit jaar door de malaise in de Europese auto-industrie.

Op de beurs in Kopenhagen was er aandacht voor farmaceut Novo Nordisk die ruim 4 procent steeg. De Deense producent van afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy zag de winst vorig jaar hard stijgen dankzij de grote vraag naar die middelen tegen overgewicht. Windturbinemaker Vestas Wind Systems kondigde aan weer dividend uit te gaan keren en verhoogde winstverwachting voor dit jaar. Het aandeel verloor desondanks 3 procent.

In Parijs kwam TotalEnergies (plus 1,3 procent) met cijfers. Het Franse olie- en gasconcern zag de winst afgelopen kwartaal afnemen, mede door de lagere olieprijzen. Wel verhoogt TotalEnergies het kwartaaldividend en wordt doorgegaan met de inkoop van eigen aandelen.

Farmaciebedrijf GlaxoSmithKline (GSK) werd 5,6 procent hoger gezet in Londen na bekendmaking van resultaten. Santander opende de boeken in Madrid. De grootste bank van Spanje boekte afgelopen kwartaal een recordwinst en zei de komende jaren voor 10 miljard euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel Santander sprong ruim 8 procent omhoog.

De euro was 1,0398 dollar waard, tegen 1,0387 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 72,45 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 75,89 dollar per vat.