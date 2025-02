Franse cognac-uitvoer naar China keldert door importheffingen

China voerde in oktober hogere importtarieven in op Europese cognac als vergelding voor de verhoogde importtarieven in de Europese Unie voor Chinese elektrische auto’s. Cognac, een type brandy dat uitsluitend in Frankrijk wordt geproduceerd, wordt officieel extra belast door China omdat producenten de drank tegen dumpingprijzen op de markt zouden hebben gebracht.

De cijfers illustreren de schade die handelsoorlogen aan beide kanten kunnen aanrichten. De verkoop van Chinese elektrische auto’s in Europa daalde vorig jaar voor het eerst na de extra EU-heffingen. In de Franse cognacbranche komt de instorting van de vraag uit China hard aan. China is na de VS de grootste markt voor cognac qua volume.

Vanuit de sector werd eerder al boos gereageerd op de gang van zaken. „Ons verzoek om de stemming uit te stellen en te onderhandelen over een oplossing, is genegeerd. De Franse autoriteiten hebben ons in de steek gelaten”, zei het Bureau National Interprofessionnel du Cognac uit Frankrijk. „We snappen niet waarom onze sector wordt opgeofferd.”